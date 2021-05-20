Karadağ'daki Fatih Mehmed Medresesi öğrencileri Filistin'e destek etkinliği düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karadağ'daki Fatih Mehmed Medresesi öğrencileri Filistin'e destek etkinliği düzenledi

Karadağ'daki Fatih Mehmed Medresesi öğrencileri Filistin'e destek etkinliği düzenledi
Anadolu Ajansı / Adel Omeragic - Haberler | Güncel

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki tarihi Fatih Mehmed Medresesi'nde okuyan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı gönderdi.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki tarihi Fatih Mehmed Medresesi'nde okuyan öğrenciler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek ve dayanışma mesajı gönderdi.

Medrese öğrencileri, düzenledikleri etkinlikte, Filistin ve Karadağ bayrakları açtı, havaya yüzlerce beyaz balon bıraktı.

Medrese Müdürü Amer Sukurica, AA muhabirine, medrese öğrencilerinin, Filistinli çocuklarla beraber olduğuna işaret ederek, Karadağ'dan barış ve dayanışma mesajı gönderdiklerini söyledi.

Medrese öğrencilerinden Ajla Dresevic de etkinliği Filistinlilerin yalnız olmadığını göstermek için düzenlediklerini ifade ederek, "Masum insanlar ölmesin. Saldırılara son verilsin." dedi.

Bir diğer öğrenci Eldan Ramovic ise Filistin halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını, Filistinlilerin acısını paylaştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Omeragic

Merkel'den Hamas ile dolaylı görüşmelere destek: 'Hamas olmadan ateşkes olmaz'
Merkel'den Hamas ile dolaylı görüşmelere destek: "Hamas olmadan ateşkes olmaz"
Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı
Erdoğan'dan kendisini Netanyahu'ya benzeten Akşener'e yanıt: Filistin'in yerini haritada bilmeyecek kadar zavallı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Abdullah Gül Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici
Magazin Feyza Aktan Ben Affleck Deniz Çakır Hülya Avşar
Spor Gökhan Töre Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karadağ'daki Fatih Mehmed Medresesi öğrencileri Filistin'e destek etkinliği düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 15:29:20. #1.14#

title