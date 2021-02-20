Karadağ'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları başladı
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Karadağ'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları başladı

20.02.2021 21:47 | Son Güncelleme: 20.02.2021 21:50
Karadağ'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları başladı

Balkan ülkesi Karadağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamaya geçildi.

Balkan ülkesi Karadağ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamaya geçildi.

Karadağ Kamu Sağlığı Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulamanın ilk gününde Risan Yaşlı Bakımevi ve Kotor Sağlık Ocağından 79 kişiye, Sırbistan'dan gelen Rus aşısı Sputnik V'nin ilk dozu yapıldı.

Ülkede ilk aşı, Kotor şehrindeki Risan Yaşlı Bakımevinde kalan 66 yaşındaki Vladimir Zderic'e yapıldı.

Karadağ hükümetinin daha önce açıkladığı aşılama programına göre ilk etapta, yaşlı bakımevlerinde kalanlar ile sağlık çalışanları aşılanacak.

10 Şubat'ta mevcut salgın tedbirlerinin sıkılaştırması kararı alınmıştı

17 Şubat çarşamba günü Sırbistan'ın Karadağ'a söz verdiği 4 bin doz Sputnik V aşısının 2 bin dozu ülkeye ulaşmış, aşıları teslim etmek üzere Podgorica'ya gelen Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Karadağlı mevkidaşı Zdravko Krivokapic tarafından karşılanmıştı.

Karadağ'da vaka sayılarının yeniden artması üzerine hükümet, 10 Şubat'ta mevcut salgın tedbirlerini sıkılaştırma kararı almıştı. 25 Şubat'a kadar yürürlükte olacak ek tedbirler kapsamında, ülke genelindeki sokağa çıkma kısıtlamasının 21.00-05.00 saatlerinde uygulanması, hafta sonları şehirlerarası ulaşımın da yasaklanması kararlaştırılmıştı.

Market, restoran, kafe ve barların çalışma saatleri de 07.00-18.00 olarak değiştirilirken, 72 saatlik negatif PCR test zorunluluğunun İngiltere ve Kuzey İrlanda'dan sonra İsrail, Hindistan, Bahreyn, Lübnan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Brezilya, ABD, Letonya, Estonya, Litvanya, Malta, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda, İrlanda, Belçika, Danimarka ve Çekya'dan gelecekler için de geçerli olacağı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Omeragic

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