Karadağ'da 30 Nisan'dan bu yana günlük en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi
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Karadağ'da 30 Nisan'dan bu yana günlük en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi

Karadağ'da 30 Nisan'dan bu yana günlük en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Adel Omeragic - Haberler | Güncel

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da 30 Nisan'dan bu yana günlük en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının tespit edildiği bildirildi.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'da 30 Nisan'dan bu yana günlük en yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının tespit edildiği bildirildi.

Kamu Sağlığı Enstitüsünden yapılan açıklamada, yaklaşık 625 bin nüfusa sahip Karadağ'da son 24 saatte 145 yeni vakanın kaydedildiği, bu sayının 30 Nisan'dan bu yana günlük en yüksek vaka olduğu belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Karadağ'da vaka sayısı 101 bin 352 olarak ifade edilirken, can kaybı ise 1627 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu sürerken, kafe ve restoranlar 23.00'e kadar hizmet veriyor.

Kitlesel aşılamanın devam ettiği Karadağ'da 150 bin kişi iki doz aşı yaptırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Omeragic

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