Karadağ'da 15. Uluslararası Kitap ve Eğitim Fuarı açıldı
AA / Adel Omeragic - Haberler | Güncel
Batı Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'da 15. Uluslararası Kitap ve Eğitim Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.
Batı Balkan ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'da 15. Uluslararası Kitap ve Eğitim Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı.
Fuar Koordinatörü Jelena Krsmanovic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl fuarın yapılamadığını ifade ederek kitap okumanın asla eskimeyecek önemli bir faaliyet olduğunu söyledi.
Başkentteki bir alışveriş merkezinde 4 Ekim'e kadar devam edecek fuar ücretsiz ziyaret edilebilecek.