Karacasu'da 'Kırmızı Eller' çalıştayı hazırlıkları tamamlandı

Karacasu'da 'Kırmızı Eller' çalıştayı hazırlıkları tamamlandı Aydın'ın Karacasu ilçesinde Karacasu Belediyesi öncülüğünde Aydın Valiliği, Karacasu Kaymakamlığı ve GEKA'nın desteği ile düzenlenecek ve 1. Uluslararası Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayı'nın hazırlıkları son aşamaya geldi.

Karacasu'da 'Kırmızı Eller' çalıştayı hazırlıkları tamamlandı

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesinde Karacasu Belediyesi öncülüğünde Aydın Valiliği, Karacasu Kaymakamlığı ve GEKA'nın desteği ile düzenlenecek ve 1. Uluslararası Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayı'nın hazırlıkları son aşamaya geldi. 29 Haziran 4 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan çalıştayda 5 bin yıldır devam eden ve unutulmaya yüz tutan sermakçilik mesleğinin ustaları hünerlerini sergileyecek.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, STK temsilcileri ve çömlek ustaları ilçenin tarihi çömlek mekanlarını ziyaret ederek hem bilgi aldılar hem de çömlek yapma deneyimini yaşadılar.

Çalıştayın tanıtım etkinlikleri kapsamında Karacasu'ya gelen Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, çömlek yapılan tezgaha geçerek çömlek ustalarının tarifi ile ilk çömleğini yaptı. Çömlek tezgahında çamura şekil vermenin çok keyifli olduğunu ifade eden Tuncer, "Karacasu'daki bu binlerce yılın birikimini gelecek nesillere aktarmamızın yanı sıra ziyaretçilere de bu geleneği göstermeliyiz. Bu tezgahlardan birini Afrodisias'ın girişine koyup turistler için bulunmaz bir hizmet verebiliriz. Karacasu'da bu meslek neredeyse 5 bin yıldır yaşıyor. Paydaşlarımızın bu mesleği ileri taşıma çabalarına gönülden destek veriyoruz. Binlerce yıllık bu geleneği dünyaya tanıtacağız. Karacasu Belediyemiz projesiyle 29 Haziran'da Karacasu Uluslararası Çömlek Festivali'ne hazırlanıyoruz. Festivale katılın; eşsiz Karacasu toprağının, benzersiz çömlek ustalarıyla dansına şahit olun. Çömlek tezgahlarına oturun ve çömlek yaparak huzur bulun. Herkesi 29-04 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek festivalimize bekliyoruz" dedi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "Aydın'ın dünyada eşi benzeri olmayan kırmızı topraktan elde edilen seramiği ve seramik ustaları ile ünlü Karacasu'da 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında Karacasu 1. Uluslararası Kırmızı Eller Çömlek Çalıştayı ve Festivali için geri sayıma başladık. Toprağının renginin kırmızı olması nedeniyle kırmızı eller ismini de verdiğimiz festivale bu geleneğinin tüm dünyanın görmesini istiyoruz. Biz festivale hazırız. Herkesi de festivalimize davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Soydemir