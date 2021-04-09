Karacasu'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi
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Karacasu'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karacasu'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Yaykın İlk ve Ortaokulu'nda artan Korona virüs vakaları dolayısıyla eğitimin 18 Nisan'a kadar uzaktan yapılmasına karar verildi.

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Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Yaykın İlk ve Ortaokulu'nda artan Korona virüs vakaları dolayısıyla eğitimin 18 Nisan'a kadar uzaktan yapılmasına karar verildi.

Karacasu'da Kaymakam Ahmet Soley başkanlığında olağanüstü olarak toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Yaykın İlk ve Ortaokulu'nda artan vakalar nedeniyle yeni karar alduı. Daha önce üç öğretmeninin testinin pozitif çıkması ve temaslıların da bulunması sebebiyle 11 Nisan'a kadar kapanmasına karar verilen okulda yeni ortaya çıkan Korona virüs vakaları dolayısıyla eğitimin 18 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesine karar verildi.

Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"3 Nisan 2021 tarihinde Yaykın İlk ve Ortaokulu'nda görev yapan 3 öğretmenin Korona virüs testinin pozitif çıkması ve 9 öğretmenin yakın temaslı sayılıp, karantinaya alınması sebebiyle 11 Nisan 2021 tarihe kadar Yaykın İlk ve Ortaokulu'nda öğrencilerin yüz yüze eğitimine ve Destekleme Yetiştirme Kursları'na ara verilmişti. Ardından yakın temaslı olan 9 öğretmenin 8'nin de pozitif çıkması, ayrıca 3 öğrencinin de Korona virüs testinin çıkması nedeniyle 18 Nisan 2021 tarihine kadar Yaykın İlk ve Ortaokullarımızda öğrencilerin yüz yüze eğitimine ve Destekleme Yetiştirme Kurslarına ara verilmesine, okulda eğitimin uzaktan eğitimle sürdürülmesine oy birliğiyle karar verilmiştir." - AYDIN

Karacasu'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi
Karacasu'da bir okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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