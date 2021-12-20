Karaçam'ın içme suyu kaynağı artırıldı

SOMA, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini noktasındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Soma ilçesine bağlı Karaçam mahallesinde özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu sorunu nedeniyle yeni bir kaynak çalışması yapıldı. Çalışmalarda doğal kaynak suyuna ulaşan ekipler, gerekli işlemleri yaparak mahalleye yeni kaynaktan su ulaşmasını sağladı.

Karaçam, Büyükşehir ve MASKİ'den memnun

Karaçam Mahalle Muhtarı Şahin Köse, mahallesine içme suyu temin edilen kaynağın yaz aylarında ihtiyacı karşılayamaması üzerine MASKİ tarafından yeni bir kaynak bulunarak faaliyete geçirildiğini belirtti. Muhtar Köse, "Yapılan çalışmalarda yeterli suya ulaşıldı ve bağlantılar yapılarak mahallemize su verilmeye başlandı. Daha önceden MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallemizin altyapısı da yenilenmişti. Karaçam mahallesi olarak Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin çalışmalarından son derece memnunuz. Yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese ve özellikle bu hizmetlerin bize ulaşmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

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