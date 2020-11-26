Karacadağ'da mevsimin ilk karı yağdı

Karacadağ'da mevsimin ilk karı yağdı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırları içerisinde olan Karacadağ'da mevsimin il karı yağdı.

Karacadağ'da mevsimin ilk karı yağdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi sınırları içerisinde olan Karacadağ'da mevsimin il karı yağdı.

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin arasında olan 1957 rakım olan karacadağ'da mevsimin ilk karı yağdı. Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar, bölgenin tek kayak merkezinin bu bölgede olması nedeniyle kayak severlerinde yüzünü güldürdü.

Geçen yıllara oranla geç yağan kar yağışının, önümüzde ki günlerce yoğunlaşması beklenirken, bölge insanı kayak sezonun başlamasını dört gözle bekliyor.

Bölgedeki kar yağışını çektiği cep telefonu görüntüsüyle sosyal medyasında paylaşan Ahmet Sarısaç," Herkesin özlemle beklediği kar yağışı gece itibarıyla başladı, herkesin gözü aydın" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR