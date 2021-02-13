Karacabey Ziraat Odası kendi markasıyla ilçede yetişen ürünleri satacak
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Karacabey Ziraat Odası kendi markasıyla ilçede yetişen ürünleri satacak

13.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:01
Karacabey Ziraat Odası kendi markasıyla ilçede yetişen ürünleri satacak

Karacabey Ziraat Odası, ilçede yetişen zeytin ve bu zeytinden elde edilecek yağları kendi markasıyla paketleyerek tüketiciye ulaştıracak.

Karacabey Ziraat Odası, ilçede yetişen zeytin ve bu zeytinden elde edilecek yağları kendi markasıyla paketleyerek tüketiciye ulaştıracak.

Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem yaptığı açıklamada, markalaşma projesi kapsamında zeytin ve zeytinyağının yanı sıra kuru fasulye, nohut ve pirinç gibi ürünleri de kendi markalarıyla tüketiciye ulaştırmak istediklerini söyledi.

Erdem, proje üzerinde bir yıldır çalıştıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Amacımız üreticiden tüketiciye kaliteli ürün sunmak. Ürünlerimizi laboratuvarlarda analiz ettirip Karacabey Ziraat Odası güvencesiyle tüm dünyaya ulaştırmayı hedefliyoruz. Karacabey'de 23 bin dekar zeytin var. Şu an Türkiye'nin en genç ve verimli zeytin ağaçları Karacabey'de bulunuyor. O yüzden özellikle zeytinyağında çok güzel bir lezzet oluşturacağız. İlk etapta satışlarımızı internet üzerinden ve ziraat odamızda bulunacak olan satış ofisimizden yapacağız. Bu arada görüşme sağladığımız Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu'ndaki eğitim görevlileri de bizlere kurumsallaşma açısından teknik anlamda destek olacaklar. Ayrıca Karacabey'deki kadın kooperatiflerimizle de görüşerek, istedikleri takdirde onların ürünlerini de değerlendirmek isteriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan Fidan

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