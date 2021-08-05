Karacabey'in değerlerinin korunup gelecek nesillere aktarılması için projeler sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan'ı makamında ağırladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürü Adil Şencan ve DKMP Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, ilçenin doğal güzellikleri üzerine çeşitli konular gündeme getirildi.

Kurumlar arası etkili diyaloglar güzel iş birlikleri ortaya çıkarıyor

Başkan Özkan görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Karacabey'in doğal güzelliklerinin ve sahip olduğu değerlerin korunması, farkına varılması ve sürdürülebilir olarak gelecek nesillere aktarılması noktasında projeler geliştiriyoruz. Bu noktada, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü'müz Adil Şencan ile önemli istişarelerde bulunduk. Bu konuların başında ise Ovakorusu Ayı Barınağı, Karacabey Longozu ve Eskikarağaç Leylek Köyü ve Uluabat Gölü yer aldı.İki kurumun güzel diyalogları çerçevesinde ortaya çıkacak güzel çalışmalarla iş birliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Görüşmenin sonunda Başkan Özkan, 2. Bölge Müdürü Şencan'a, Karacabey Longozunun simgesi haline gelen Nilüfer Çiçeği tablosu hediye etti.

Kaynak: Bültenler