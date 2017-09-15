Karacabey'de "Domates Günü" Etkinliği

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen "Domates Günü" etkinliği kapsamında bir çok stant açılarak ürünler tanıtıldı.



Etkinliğe, AK Parti Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan, Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Stantları gezen protokol üyelerine Dağkadı Üretici Kadınlar Derneği tarafından salçalı ekmek ikram edildi.



Protokol üyeleri, kazan başına geçerek kürekle salça çevirdi.



Karacabey Belediye Başkanı Özkan, ilçenin tanıtım ve gelişimi adına yoğun çalıştıklarını söyledi.



Salçalık domatesin ilçe için önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Özkan, şöyle konuştu:



"Türkiye'deki üretilen salçalık domatesin yüzde 40'ı Karacabey'in verimli topraklarında en kalitelisi olarak üretiliyor. Hem iç pazara hem de dış pazara hitap ediyor. Tabi meşakkatli, zor ve masraflı bir iş. Üreticinin de inşallah gerekli çalışmalar yapılarak önümüzdeki yıllarda hak ettiğini layıkıyla almasını diliyoruz. Ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz. Biz de salçalık domatesin tanıtımını yapmak istedik."



Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Köse ise, tarımı önemsediklerini ve bu doğrultuda çiftçilere yönelik çok sayıda hizmet gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Milletvekili Birkan da, Karacabey'in tarımın başkenti olduğunu ve bu verimli topraklara sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.



Öte yandan, törende en iyi domates salçası yapan Zeynep Sevim ile Asiye Kundakçı'nın yanı sıra günde 3 ton domates ile en çok domates toplayan Seyide Yaman, çeyrek altınla ödüllendirildi.