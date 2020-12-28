Karacabey'de 3 muhtarlık, kompleks çatısı altında buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karacabey'de 3 muhtarlık, kompleks çatısı altında buluştu

28.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:45
Karacabey'de 3 muhtarlık, kompleks çatısı altında buluştu

Karacabey Belediye Başkanı Ali özkan, Karacaahmet Mahallesi'nde yapılan ve 3 ayrı muhtarlığı bir araya getiren kompleksi ziyaret etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali özkan, Karacaahmet Mahallesi'nde yapılan ve 3 ayrı muhtarlığı bir araya getiren kompleksi ziyaret etti.

Başkan Ali Özkan, pandemi sebebiyle açılışı yapılamayan muhtarlık ofislerini ziyaret etti. Özkan, mahalle muhtarları Hüseyin Esemen, Celal Erim ve Vedat Duymaz ile bir araya geldi. Karacaahmet Muhtarı Hüseyin Esemen, "Öncelikle mahallemize böyle bir muhtarlık ofisi kazandırıldığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Değişen ve güzelleşen Karacabey'imizde, daha önce muhtarlıklarımız küçük ofis şeklinde ve prefabrikti. Başkanımızdan rica ettik. Yenice Mahallesi, Mecidiye Mahallesi ve Karacaahmet Mahallesi olarak yan yana, modern ve elektronik destekli muhtarlığa kavuştuk. Emeği geçenlere başta başkanımız olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" dedi.

Yenice Mahalle Muhtarı Vedat Duymaz da yaptığı açıklamada "Gerçekten bütün vatandaşlarımız da bizler de çok memnunuz. Muhtarlıklarımız gayet güzel. Başkanımıza hizmetleri için teşekkür ederiz. Karacabey'e güzel, örnek bir muhtarlık kazandırıldı. İnşallah diğer mahallelere de nasip olur. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Mecidiye Mahalle Muhtarı Celal Erim ise "Mahallemize kazandırdığınız böyle güzel bir yer için çok teşekkür ederiz, sağ olun var olun" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada 'Yenice, Mecidiye ve Karacaahmet Mahallesi muhtarlık hizmet binalarını ziyaret ederek, değerli muhtarlarımızla bir araya geldik. Yeni muhtarlık ofislerinin güzel bir şekilde dizayn edilmesi yönünde, muhtarlarımızın bizlerden talebi olmuştu. Bunu gerçekten üçü bir yerde şeklinde ifade edilebilecek bir anlayışla, modern bir görünüme yakışır şekilde mahallelerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtarlarımız çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Sürekli vatandaşlarla beraberler. 7/24 tabiri caizse hizmet veriyorlar. Karacabey Belediyesi olarak bizler de muhtarlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına imkanlarımız çerçevesinde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Başka mahallelerimizde de mülkünü satın alarak uygun binaları muhtarlarımıza tahsis etmiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde ihtiyacı olan diğer muhtar arkadaşlarımıza da aynı şartlarda yardımcı olmak istiyoruz. Muhtarlarımıza başarılar temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi pandemi dolayısıyla açılış törenleri yapılamıyor. Karacabey Belediyesi olarak, karınca kararınca gerçekleştirdiğimiz birçok hizmetimiz var. Biz de burada açılış yerine, yerinde ziyaretle bunu halkımıza anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Coşkun Sabah Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Furkan Palalı
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karacabey'de 3 muhtarlık, kompleks çatısı altında buluştu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 13:56:44. #1.14#
title