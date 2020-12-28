Karacabey'de 3 muhtarlık, kompleks çatısı altında buluştu

Karacabey Belediye Başkanı Ali özkan, Karacaahmet Mahallesi'nde yapılan ve 3 ayrı muhtarlığı bir araya getiren kompleksi ziyaret etti.

Başkan Ali Özkan, pandemi sebebiyle açılışı yapılamayan muhtarlık ofislerini ziyaret etti. Özkan, mahalle muhtarları Hüseyin Esemen, Celal Erim ve Vedat Duymaz ile bir araya geldi. Karacaahmet Muhtarı Hüseyin Esemen, "Öncelikle mahallemize böyle bir muhtarlık ofisi kazandırıldığı için başkanımıza teşekkür ediyorum. Değişen ve güzelleşen Karacabey'imizde, daha önce muhtarlıklarımız küçük ofis şeklinde ve prefabrikti. Başkanımızdan rica ettik. Yenice Mahallesi, Mecidiye Mahallesi ve Karacaahmet Mahallesi olarak yan yana, modern ve elektronik destekli muhtarlığa kavuştuk. Emeği geçenlere başta başkanımız olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" dedi.

Yenice Mahalle Muhtarı Vedat Duymaz da yaptığı açıklamada "Gerçekten bütün vatandaşlarımız da bizler de çok memnunuz. Muhtarlıklarımız gayet güzel. Başkanımıza hizmetleri için teşekkür ederiz. Karacabey'e güzel, örnek bir muhtarlık kazandırıldı. İnşallah diğer mahallelere de nasip olur. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Mecidiye Mahalle Muhtarı Celal Erim ise "Mahallemize kazandırdığınız böyle güzel bir yer için çok teşekkür ederiz, sağ olun var olun" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı açıklamada 'Yenice, Mecidiye ve Karacaahmet Mahallesi muhtarlık hizmet binalarını ziyaret ederek, değerli muhtarlarımızla bir araya geldik. Yeni muhtarlık ofislerinin güzel bir şekilde dizayn edilmesi yönünde, muhtarlarımızın bizlerden talebi olmuştu. Bunu gerçekten üçü bir yerde şeklinde ifade edilebilecek bir anlayışla, modern bir görünüme yakışır şekilde mahallelerimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtarlarımız çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Sürekli vatandaşlarla beraberler. 7/24 tabiri caizse hizmet veriyorlar. Karacabey Belediyesi olarak bizler de muhtarlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına imkanlarımız çerçevesinde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Başka mahallelerimizde de mülkünü satın alarak uygun binaları muhtarlarımıza tahsis etmiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde ihtiyacı olan diğer muhtar arkadaşlarımıza da aynı şartlarda yardımcı olmak istiyoruz. Muhtarlarımıza başarılar temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi pandemi dolayısıyla açılış törenleri yapılamıyor. Karacabey Belediyesi olarak, karınca kararınca gerçekleştirdiğimiz birçok hizmetimiz var. Biz de burada açılış yerine, yerinde ziyaretle bunu halkımıza anlatmaya, tanıtmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza ve muhtarlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı