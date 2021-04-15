Karaburun'da tapu işlemleri artık çok kolay
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Karaburun'da tapu işlemleri artık çok kolay

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Karaburun'da tapu işlemleri artık çok kolay

Karaburun Belediye Başkanlığı ve Karaburun Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile vatandaşların taşınmaz alım satımlarını çok daha hızlı ve güvenli yapabilmelerinin yolu açıldı.

İmzalanan protokole göre Karaburun Belediyesi, emlak rayiç değerlerini elektronik ortamda Karaburun Tapu Müdürlüğü'nün erişimine açacak. Bu sayede vatandaşların kurumlar arasında zaman kaybetmeleri önlenirken, tapu işlemlerinde yoğunluk dikkat çekici oranda azalacak.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Tapu ve Kadastro İzmir Bölge Müdürü Yusuf Meşhur ve Karaburun Tapu Müdürü Emir Hüseyin Ersoytarafından imzalanan protokol kapsamında;bina, konut, arsa, tarla gibi tüm taşınmazlarının rayiç bedelleri elektronik ortamda görülebilecek. Yetkili personelin elde edebileceği bilgiler Anayasa hükümleri ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu hükümlerine tabi olacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak.

İmzalanan protokol hakkında bilgi veren Karaburun Belediyesi Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, pandemi döneminde vatandaşların işlemlerini kolaylaştırarak, yığılmaların önüne geçeceklerini belirterek, "Hemşehrilerimiz iki kurum arasında gidip gelmek zorunda kalmadan, tek bir yerden emlak işlemlerini halledebilecek. Pandemi sürecinde olabildiğince teması azaltmaya çalıştığımız bu günlerde yaptığımız protokolle, hem belediyemizdeki hem de Tapu Müdürlüğü'ndeki kalabalığın önüne geçmiş olacağız. Bilgi güvenliğini esas alınarak gerçekleşen bu protokolün imzalanmasında katkıları olan herkese çok teşekkür ederim'' dedi.

Kaynak: Bültenler

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