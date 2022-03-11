Karaburun'da fırtına nedeniyle balıkçı teknesi battı

KARABURUN, İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bir balıkçı teknesi battı.

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları İzmir'de de görülüyor. Bazı yerlerde kar yağışının olduğu Karaburun'da fırtına da hayatı olumsuz etkiledi.

Mordoğan Balıkçı Barınağında kıyıya bağlı tekne fırtına nedeniyle battı.

Yetkililer, ilçe genelinde olumsuzluklarını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.