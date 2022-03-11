Karaburun'da fırtına nedeniyle balıkçı teknesi battı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaburun'da fırtına nedeniyle balıkçı teknesi battı

AA - Hüseyin Cem Liman - Güncel
 - Güncelleme:
Karaburun'da fırtına nedeniyle balıkçı teknesi battı

İzmir'in Karaburun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bir balıkçı teknesi battı.

KARABURUN, İZMİR (AA) - İzmir'in Karaburun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kıyıya bağlı bir balıkçı teknesi battı.

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları İzmir'de de görülüyor. Bazı yerlerde kar yağışının olduğu Karaburun'da fırtına da hayatı olumsuz etkiledi.

Mordoğan Balıkçı Barınağında kıyıya bağlı tekne fırtına nedeniyle battı.

Yetkililer, ilçe genelinde olumsuzluklarını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Hüseyin Cem Liman - Güncel

Karaburun, Fırtına, İzmir, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title