Karaburun'da facianın eşiğinden dönüldü: Çöken yol trafiğe kapatıldı - Haberler
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Karaburun'da facianın eşiğinden dönüldü: Çöken yol trafiğe kapatıldı

Karaburun'da facianın eşiğinden dönüldü: Çöken yol trafiğe kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Karaburun ilçesi Eğlenhoca Gölet Yolu'nda çökme meydana geldi.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Karaburun ilçesi Eğlenhoca Gölet Yolu'nda çökme meydana geldi. Tehlike arz eden yol nedeniyle sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Tehlike arz etmesi nedeniyle yol, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılmıştır" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Karaburun ilçesi Eğlenhoca Gölet Yolu'nda akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Olay yerine gelen yetkililerce yapılan çalışmalar neticesinde çöken yolun tehlike arz ettiği ve geçici süreliğine yolun araç ve yaya trafiğine kapatılması kararlaştırıldı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bu akşam saatlerinde Eğlenhoca Gölet Yolu'nda çökme olduğu bilgisini almış bulunmaktayız. Tehlike arz etmesi nedeniyle yol, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılmıştır. Bu yolu kullanan hemşerilerimizin alternatif güzergahları tercih etmesi gerektiğini önemle hatırlatıyoruz."

(İHA)

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