Karabükspor 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Kardemir Karabükspor, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kardemir Karabükspor, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, TFF 1. Lig temsilcisi Elazığspor'da forma giyen kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın kamp yaptığı Bolu Termal Otel'e gelen 22 yaşındaki Çağlar Şahin Akbaba'nın, kendisini 3 yıllığına Kardemir Karabükspor'lu yapan sözleşmeye imza attığı belirtildi.
Kaynak: Sporvadisi.com