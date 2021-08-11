Karabük-Yenice karayolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı
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Karabük-Yenice karayolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Karabük-Yenice karayolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı Karabük-Yenice karayolu etkili olan sağanak yağışının ardından meydana gelen heyelan sonucunda ulaşıma kapandı.

Karabük-Yenice karayolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı

KARABÜK - Karabük-Yenice karayolu etkili olan sağanak yağışının ardından meydana gelen heyelan sonucunda ulaşıma kapandı.

Karabük - Yenice karayolu Taş Ocağı mevkiinde meydana gelen heyelan sonrası kopan kayalar yolun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Olayın gerçekleştiği anda herhangi bir aracın geçmemesi faciayı engelledi. Çift yönlü olarak ulaşıma kapanan yol sonrası çok sayıda araç uzun kuyruklar oluştururken, jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Karabük ve Yenice ilçelerinden ihbar üzerine sevk edilen ekipler karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Karabük-Yenice karayolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Karabük-Yenice karayolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Karabük-Yenice karayolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Karabük-Yenice karayolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Karabük-Yenice karayolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Karabük-Yenice karayolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Karabük-Yenice karayolunda heyelan: Yol çift taraflı ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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