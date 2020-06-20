KARABÜK Yenice ilçesinde yağmur etkili oldu
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KARABÜK Yenice ilçesinde yağmur etkili oldu

Yenice ilçesinde yağmur etkili olduKARABÜK'ün Yenice ilçesinde sağanak yağış taşkınlara neden olurken, tarım arazileri sular altında kaldı.

20.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:46

Yenice ilçesinde yağmur etkili oldu

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde sağanak yağış taşkınlara neden olurken, tarım arazileri sular altında kaldı.

Bugün öğle saatlerinde Yenice ilçesinde yağmur etkili oldu. Yenice'ye bağlı Saray Köyü'nde sağanak yağış nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Yol kenarında bulunan menfezlerin tıkanması sonucu yollar sularla kaplandı. Tıkanan menfezlerin açılması için iş makineleriyle çalışma yapıldı. Yağmur yağışı nedeniyle ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

KARABÜK Yenice ilçesinde yağmur etkili oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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