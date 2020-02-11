Karabük ve ilçelerinde eğitim ve öğretime kar engeli

11.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:36

Karabük ve ilçelerinde etkisini arttıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı eğitim ve öğretime yarım gün ara verildi.



Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle oluşabilecek don ve buzlanma tehlikesine karşı herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla Karabük Merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Eflani ilçelerimizdeki ilk ve orta dereceli okullarda salı günü(11.02.2020) öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA