Karabük ve Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Karabük ve Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Karabük ve Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Karabük Kent Meydanı'ndaki törende İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Çoban, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Tuğ, yaptığı konuşmada, polis teşkilatının Türkiye'nin dört bir yanında huzur ve güven ortamının sağlanması için 176 yıldır var gücüyle çalıştığını söyledi.

Polis teşkilatının milletin gönlünde hak ettiği güveni kazandığını belirten Tuğ, "Bu güvene layık olabilmek için çağın getirdiği yenilikler başta olmak üzere her türlü bilgi ve teknolojiden yararlanarak proaktif polislik anlayışıyla profesyonel bir güvenlik hizmeti sunmak, köklü bir geçmişe sahip teşkilatımızın öncesinde olduğu gibi bugün de temel hedefidir." dedi.

Tuğ, Karabük'te yaşayanların gördükleri ve yaşadıkları her türlü olumsuzluğu 112 aracılığıyla kendilerine ulaştırmalarını beklediklerini kaydetti.

Öğrencilerin şiir okuduğu tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Bolu

Bolu'da Anıtpark'ta düzenlenen törende İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Güntekin, Atatürk anıtına çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra emniyet mensupları, Sağlık Mahallesi'ndeki Şehitler Mezarlığı'na ziyarette bulunarak şehit polis memurlarının kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu