Karabük Valisi Fuat Gürel, makamını öğrencilere bıraktı
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Karabük Valisi Fuat Gürel, makamını öğrencilere bıraktı

Karabük Valisi Fuat Gürel, makamını öğrencilere bıraktı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Valisi Fuat Gürel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Kayabaşı Ortaokulu öğrencilerine devretti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Kayabaşı Ortaokulu öğrencilerine devretti.

Vali Gürel'in makamına oturan 7. sınıf öğrencisi Ecrin Çakır, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünya ülkelerini etkilediğini söyledi.

Pek çok meslek grubunun vatandaşlar için denetimler gerçekleştirdiğini belirten Çakır, "Biz onların çabasıyla Karabük'ü güzel bir şekilde bu salgından kurtarmaya çalışıyoruz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'yı telefonla arayan Çakır, ildeki vakalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra sırayla Valilik makamına oturan 7. sınıf öğrencisi Görkem Yegane, 5. sınıf öğrencisi Gülay Naz Bıçakçı ve 4. sınıf öğrencisi Siraç Sadık Yılmaz, kendilerine bu fırsatı sunduğu için Vali Gürel'e teşekkür etti.

Tören sonrası konuşan Gürel, 23 Nisan'ın TBMM'nin kuruluş yıldönümü olması açışından önemli olduğunu belirtti.

Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Gürel, "Sadece Türk çocuklarına değil, bu bayramı tüm dünya çocuklarına armağan etmiş. Bu sene bayramımızı buruk kutluyoruz maalesef. İnşallah önümüzdeki yıl hep beraber sokaklarda, okul bahçelerinde, meydanlarda olacağız. Sizlerle beraber sokaklarda inşallah bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gürel, bütün dünyayı etkileyen bir salgınla karşı karşıya kalındığına işaret ederek, "Bunun sonucunda maalesef hayatını kaybeden insanlarımız olabiliyor. Bu salgınla hepimiz el birliğiyle mücadele etmeliyiz. Bu süreçten ne kadar erken çıkabilirsek o kadar hayat erken normale dönecek. Özellikle vatandaşlarımızdan ricamız çocuklarımızın okullarına gidebilmesi, esnafımızın iş yerlerini açabilmesi için uyulması gereken kurallar var. Biraz hassasiyet ve dikkatle inşallah önümüzdeki süreci bayram gibi kutlayacağımız günler nasip olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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