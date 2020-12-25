Karabük Valisi Fuat Gürel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:35
Karabük Valisi Fuat Gürel, AA'nın

Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gürel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Vali Gürel, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de Yeğene Veda", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Gürel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerine teşekkür etti. Gürel, "Anadolu Ajansı, dünyanın her tarafında yer almakta. Dünyanın her köşesinden derledikleri haberleri vatandaşlara ulaştırmaktalar. Çalışanlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Oyladığı fotoğraflara değinen Gürel, Azerbaycanlı kardeşlerinin büyük bir destan yazdığını, bunun kendisini çok etkilediğini, bu nedenle "Gence'de Yeğene Veda" isimli fotoğrafı seçtiğini söyledi.

Suriye'nin İdlib ilinden kolları ve bacakları olmayan Muhammed bebeğe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'ye getirilerek protez takılmasının da kendisini etkilediğini dile getiren Gürel, bu nedenle "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını oyladığını kaydetti.

Vali Gürel, spor kategorisinde ise "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafı beğendiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Miray Daner Fahriye Evcen İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Vitor Hugo Malcolm Thomas Mbwana Samatta Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Bakan İntihar İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karabük Valisi Fuat Gürel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:38:50. #1.14#
title