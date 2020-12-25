Karabük Valisi Fuat Gürel, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gürel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Vali Gürel, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de Yeğene Veda", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Gürel, AA muhabirleri ve foto muhabirlerine teşekkür etti. Gürel, "Anadolu Ajansı, dünyanın her tarafında yer almakta. Dünyanın her köşesinden derledikleri haberleri vatandaşlara ulaştırmaktalar. Çalışanlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Oyladığı fotoğraflara değinen Gürel, Azerbaycanlı kardeşlerinin büyük bir destan yazdığını, bunun kendisini çok etkilediğini, bu nedenle "Gence'de Yeğene Veda" isimli fotoğrafı seçtiğini söyledi.

Suriye'nin İdlib ilinden kolları ve bacakları olmayan Muhammed bebeğe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'ye getirilerek protez takılmasının da kendisini etkilediğini dile getiren Gürel, bu nedenle "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını oyladığını kaydetti.

Vali Gürel, spor kategorisinde ise "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafı beğendiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler