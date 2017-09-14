Karabük Tso Başkanı Özcan'a Ziyaret

Eskipazar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Eskipazar Dernekler Birliği Başkanı Niyazi Küçükyılmaz ve iş adamları, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Tuncay Özcan'ı ziyaret etti.



Ziyarette, Karabük-Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi bölgesiyle ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.



Küçükyılmaz ve beraberindeki heyet, kente organize sanayi bölgesi kazandırılmasında emeği geçen Özcan'a teşekkür ederek, kendisine her zaman destek vereceklerini söyledi.