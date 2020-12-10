Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi
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Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi

10.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:04
Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi

İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" söylemiyle 81 ilden yardım seferberliği kapsamında hazırlanan yardım tırı Karabük'ten dualarla uğurlandı.

İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" söylemiyle 81 ilden yardım seferberliği kapsamında hazırlanan yardım tırı Karabük'ten dualarla uğurlandı.

Kışın gelmesiyle kamplarda yaşayanların hayatları daha zor hale gelmesi, korona virüsün (Covid-19) bütün dünyada arttığı gibi Suriye'de artması ile Suriye'deki yardıma muhtaç insanlar için gönderilecek yardım tırı Suriye'ye ulaşmak üzere yola çıktı.

Karabük Kent Meydanı'nda, Karabük İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Karabük İnsani Yardım Vakfı yönetici ve üyeleri, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

Yardım tırının önünde konuşma yapan ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü gibi özel bir günde ülkenin 81 ilinden yüzlerce insani yardım tırının mazlumlar için yola çıktığını belirten Karabük Genç İHH Başkanı Mustafa Emir Kurşun, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bugüne kadar milletimizin destekleriyle milyonlarca kişiye yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Şimdi de "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için bir yardım kampanyası başlattık. Yıllardır zor şartlar altında ve imkansızlıklar içinde yaşamak zorunda kalan kadınları, yaşlıkları çocukları ve kimsesizleri asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

Dünyanın her yerindeki tüm mazlumların yanında olduklarını ve onları asla yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Kurşun, "Tüm halkımızdan, kurumlarımızdan ve hayırsever insanlarımızdan beklentimiz bugün başlangıcını yaptığımız bu kampanyaya destek olmalarıdır. Bugün yetim ve öksüz çocukların, kimsesiz kalmış yaşlıların, tedavi olamayan hastaların ve çaresiz kalmış tüm insanların ellerinden tutma zamanıdır" şeklinde konuştu.

Suriye'deki mazlumların sadece Türkiye'de değil farklı coğrafyalarda da olduğunu belirten Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, "Suriye'de artık yüzbinlerce değil milyonlarca insan kendi ana yurtlarından, ata topraklarından çıkartılmışlar, milyonlarcası kendi ülkelerinde muhacir duruma düşmüştür. Milyonlarcası da; Türkiye'ye, Ürdün'e, Irak'a sığınmak zorunda kalmıştır" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan duanın ardından yardım tırı Suriye'ye varmak için yola çıktı. - KARABÜK

Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi
Karabük'ten Suriye'ye yardım tırı gönderildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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