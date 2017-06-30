Karabük'ten Kısa Kısa
Valiler Kararnamesiyle Karabük'e atanan Vali Kemal Çeber'e ziyaretler devam ediyor.
Valiler Kararnamesiyle Karabük'e atanan Vali Kemal Çeber'e ziyaretler devam ediyor.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, Çeber'i, Vali Yardımcısı Gökay Özkan, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, Eflani Kaymakamı Seyfullah Ordueri, Eskipazar Kaymakam Vekili Samet Serin, Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu ve Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ziyaret etti.
Çeber, daha sonra sırasıyla, Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan, Başkan Yardımcısı Kamil Güleç, Genel Müdür Ercüment Ünal, Karabük Haddeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Çapraz, BRTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan'ı kabul etti.
Yeni valilik binasında inceleme
Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediyesi tarafından valiliğe devredilen binada incelemede bulundu.
Çeber, mevcut valilik binasının deprem yönetmeliği kapsamında yapılan kontrollerinde kullanıma uygun olmaması ve ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle belediyeden tarafından valiliğe tahsis edilen binayı inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.