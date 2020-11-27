Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'ten kısa kısa

27.11.2020 14:13 | Son Güncelleme: 27.11.2020 14:16
Karabük'ten kısa kısa

Karabük'ün Eflani ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, vatandaşların ilçeye doğal gaz getirilmesi için taleplerinin olduğunu bildirdi.

Karabük'ün Eflani ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, vatandaşların ilçeye doğal gaz getirilmesi için taleplerinin olduğunu bildirdi.

Ertuğrul, yaptığı açıklamada, vatandaşların kendilerine uzun bir süredir ilçeye doğal gaz getirilmesi talebinde bulunduğunu söyledi.

Özellikle TOKİ konutları ve yeni kooperatif binalarının yapılması dolayısıyla ilçede doğal gaz talebinin arttığını belirten Ertuğrul, "Şişecam işletmesinin de ciddi bir doğal gaz talebi var. Bu talepleri birleştirdik ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na doğal gaz talebimizi ilettik." dedi.

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Ertuğrul, ilçeye doğal gaz gelmesinin çok kolay olmadığını ifade ederek, "Nüfus kriteri ile il merkezine uzaklık önemli ama özellikle Şişecam'ın ciddi miktarda gaz tüketmesi ve onların talebi bizim elimizi güçlendiriyor." diye konuştu.

TBB'den Safranbolu Belediyesine ödül

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Safranbolu Belediyesine ödül verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Avrupa Hareketlilik Haftası proje yarışmasına katılan Safranbolu Belediyesinin, nüfusu 100 binin altında olan belediye kategorisinde yer aldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe başkanlığında toplanan jürinin, belediyelerin hafta kapsamındaki çalışmalarını değerlendirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Safranbolu Belediyesinin kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftasına en aktif katılımı sağlayan ve 2020 ulusal ödüllerini kazanan Türkiye'deki 9 belediyeden biri olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, sosyal ve çevreci belediyecilik anlayışı ile Safranbolu'da geliştirilen proje ve etkinliklerin karşılığını almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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