Karabük'ten kısa kısa

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Özel İdaresinin ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Hamzalar mevkisindeki ek hizmet binasında bulunan ve kurulum çalışmaları devam eden sıcak asfalt plenti, araç parkı, bakım onarım deposu hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Milletvekillerine, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Sıcak asfalt çalışmaları

Karabük Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında Beşbinevler Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan yeni yerleşim yerlerinde sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Rafet Vergili, şehrin her geçen gün geliştiğini ve büyüdüğünü kaydetti.

Yeni yaşam alanları oluşturduklarını bildiren Vergili, "Ulaşım kalitesini en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. İhtiyaç duyulan tüm çalışmalar yapılarak, yeni yerleşim yerlerinin gelişmesine önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA