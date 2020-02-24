Karabük'teki ölümlü trafik kazasında sürücü tutuklandı

24.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:56

Karabük'te karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kendisi dahil 4 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Safranbolu istikametinden Karabük yönüne giden Yunus M. yönetimindeki 78 AAG 045 plakalı otomobil, kontrolünü kaybederek refüjü aşıp önce karşı yönden gelen Yunus B'nin kullandığı 37 HH 865 plakalı otomobile, sonra yol kenarında yürüyen Özgün Ünal'a çarpmıştı. Kazada 1 kişi ölmüş, sürücü Yunus M. dahil 4 kişi de yaralanmıştı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü Yunus M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: AA