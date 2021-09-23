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Karabük'te zincirleme kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karabük'te zincirleme kaza: 1 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-755 kara yolu İmanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Hıfzı Taşkale (80) idaresindeki 06 HT 751 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Şaban Aydın(46), idaresindeki 78 AY 480 plakalı otomobile arkadan çarptı. Mehmet Yavuz (65) idaresindeki 34 HMY 91 plakalı otomobil de Hıfzı Taşkale idaresindeki otomobile yandan çarptı. 34 HMY 91 plakalı otomobilde bulunan Yagut Yavuz (65) yaralandı. Yavuz, gelen sağlık ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Karabük Eskipazar Karayolunda meydana gelen bir başka kazada ise maddi hasar oluştu. Karabük'ten İstanbul istikametine Karabük'e seyreden Muhammet Tufan 06 BCG 286 idaresindeki Mercedes marka otomobile tali yoldan kontrolsüz olarak çıkan Ahmet Deniz idaresindeki 78 AZ 744 plakalı minibüs çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. - KARABÜK

Karabük'te zincirleme kaza: 1 yaralı

Karabük'te zincirleme kaza: 1 yaralı

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