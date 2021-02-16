Karabük'te yüz yüze eğitime kar engeli
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Karabük'te yüz yüze eğitime kar engeli

16.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:19
Karabük'te yüz yüze eğitime kar engeli

KARABÜK Valiliği kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi.

KARABÜK Valiliği kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim bir gün daha ertelendi. 

Karabük İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kar yağışı ve ulaşımda oluşabilecek riskleri değerlendirdi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 17 Şubat günü yüz yüze eğitim bir gün süreyle ertelendi. Yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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