Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi Cemalettin Erten, son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük'te vefat eden Kıbrıs gazisi Cemalettin Erten, son yolculuğuna uğurlandı.

Erten'in (68) Türk bayrağına sarılı cenazesi, Aydınlıkevler Camisi'ne getirildi.

Erten'in cenazesi, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı namazın ardından Beşbinevler Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Erten'in ailesi ve yakınları ile Vali Vekili Ahmet Karatepe, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu