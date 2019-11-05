Karabük'te trafik kazası: 2 yaralı

05.11.2019 12:52

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Baş'ın kullandığı 78 EB 375 plakalı otomobil, Mermer Mahallesinde, henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve yanındaki Yeter Baş yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde önlem alan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA