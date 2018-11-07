Karabük'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyit Mehmet Kirtiş yönetimindeki 42 PF 717 plakalı otomobil, Beşbinevler Mahallesi Enver Kaya Caddesi'ndeki kavşakta Emine Yıldız idaresindeki 78 DB 950 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, devrilen otomobilin sürücüsü Yıldız ve yanındaki Burcu Akdağ yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.