Karabük'te trafik kazası: 10 yaralı

ESKİPAZAR, KARABÜK (İHA) - Karabük'te meydana gelen trafik kazasından nöbetten çıkan Ceza İnfaz Kurumu memurlarının bulunduğu araç aynı istikamette seyreden otomobilin çarpması sonucu takla attı. Kazada Eskipazar açık Cezaevinde görevli 5 İnfaz Koruma memuru ile birlikte 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabük - Eskipazar karayolu Han köy mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada S.G. idaresindeki 78 BG 883 plaka sayılı otomobil Karabük istikametine seyrederken, Han köy mevkiine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet Rasim E. (57) idaresindeki 78 AH 718 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoldan ceza infaz koruma memurlarının bulunduğu araç takla atarak yolda ters döndü. Ters dönen araçtan kendi imkanları ile çıkan Ahmet Rasim E. (57), Ramazan Ü. (42), Yılmaz U. (61), Erol T. (56) ve Yasin C. (41) ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansları ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine, otomobilde bulunan Lütfiye G. (76) Makbule G. (51) ve Ali G. (72) ise Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsü S.G ile Taif G. ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Ters dönen araçta bulunan 5 kişinin Eskipazar Açık Cezaevinde görevli Ceza İnfaz Koruma memuru olduğu ve sabah nöbetten çıktıkları öğrenildi. - KARABÜK