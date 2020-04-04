Karabük'te sosyal yardım ödemeleri evlere teslim ediliyor Karabük'te, PTT'den dağıtılan sosyal yardımların evlere teslimine başlandı.

Karabük'te, PTT'den dağıtılan sosyal yardımların evlere teslimine başlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri, PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle polis, jandarma, bekçi ve PTT görevlileri aracılığıyla hak sahiplerine ikametlerinde ulaştırılıyor.

Bin liralık sosyal yardım ödemeleri hak sahibi ailelerin evlerine götürdü.

Kaynak: AA