Karabük'te sobadan zehirlenen Suriyeli aile, hastaneye kaldırıldı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, sabodan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişilik Suriyeli aile, hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bostanbükü köyü Safran Sokak'ta meydana geldi. Baba Velid EL Seyid (39), sobanın bulunduğu odada kendisinin ve ailesinin mide bulantısı ile baş dönmesi şikayetleri yaşaması üzerine 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, babayla birlikte eşi Kafe El Seyid (31), çocukları Aye El Seyid (14), Emel El Seyid (12), Bindus El Seyid (8), Sindus El Seyid (8), Muhammed El Seyid (6) ve Ahmet Fettullah Seyid'i (3) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile tedaviye alındı. Suriyeli ailenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR