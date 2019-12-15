Karabük'te şehitlerin adı kütüphanelerde yaşatılacak

15.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:38

Karabük'te şehitlerin adının yaşatılması, öğrencilere milli ve manevi değerler hakkında farkındalık sağlamak amacıyla Şehit Kütüphaneleri Platformu iş birliğiyle oluşturulan Şehit Ercan Hırçın ve Şehit Mehmet Dinçel kütüphaneleri açıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmaları ile devam etti. Şehitler Ercan Hırçın ve Mehmet Dinçel'in anısına hazırlanan videoların izlenilmesinin ardından şehit kütüphaneleri açıldı.

Açılışın ardından şehit kütüphanelerinin gezilmesiyle program sona erdi.

Törene, Şehit Mehmet Dinçel ve Şehit Ercan Hırçın'ın aileleri, Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Şube Müdürü Mehmet Özdemir, Şehit Kütüphaneleri Platformu üyeleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA