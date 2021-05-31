Karabük'te şehir çöplüğünde yangın çıktı
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Karabük'te şehir çöplüğünde yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te şehir çöplüğünde yangın çıktı Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyündeki şehir çöplüğünde yangın çıktı.

Karabük'te şehir çöplüğünde yangın çıktı

KARABÜK - Karabük merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyündeki şehir çöplüğünde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, çalışmalara müdahale ediyor.

Yangın, gece saatlerinde Karabük Belediyesine ait çöplükte başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve su tankerlerinin yanı sıra iş makineleri müdahale etti.

Alevlerin üzerine itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ederken, bir taraftan da iş makineleri ile toprakla yanan alanları doldurdu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çöplük alana dökülen tekstil malzemelerin yakılarak çıkarıldığını tespit eden itfaiye ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

Karabük'te şehir çöplüğünde yangın çıktı
Karabük'te şehir çöplüğünde yangın çıktı
Karabük'te şehir çöplüğünde yangın çıktı
Karabük'te şehir çöplüğünde yangın çıktı
Karabük'te şehir çöplüğünde yangın çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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