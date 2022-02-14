Karabük'te otomobille çarpışan cip devrildi, 7 kişi yaralandı - Haberler
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Karabük'te otomobille çarpışan cip devrildi, 7 kişi yaralandı

AA, Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'te otomobille çarpışan cip devrildi, 7 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobille çarpışan cipin devrilmesi sonucu 4'ü ceza infaz koruma memuru 7 kişi yaralandı.

ESKİPAZAR, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobille çarpışan cipin devrilmesi sonucu 4'ü ceza infaz koruma memuru 7 kişi yaralandı.

Eskipazar Açık Ceza İnfaz Kurumunda görevli ceza infaz koruma memurlarını taşıyan A.R.E. yönetimindeki 78 AH 718 plakalı cip, Hanköy mevkisinde S.G'nin kullandığı 78 BG 883 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada cipte bulunan Yılmaz U, Ramazan Ü, Yasin C (41), Erol T. (55) ile otomobildeki Lütfiye (76), Ali (72) ve Makbule G. (51) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te otomobille çarpışan cip devrildi, 7 kişi yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Eskipazar, Karabük, İnfaz, Güncel, Haberler

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