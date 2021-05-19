Öğrenci yurdunda oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu

Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Karabük Asiye Hatun Yurdu'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla oda ışıklarıyla "ATA" ve "1919" yazısı oluşturuldu.