Son dakika haberi: Karabük'te 5 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 9 yaralı
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Son dakika haberi: Karabük'te 5 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 9 yaralı

Son dakika haberi: Karabük'te 5 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 9 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Karabük'te meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Karabük'te meydana gelen 5 ayrı trafik kazasında 3'ü çocuk olmak üzere 9 kişi yaralandı.

İlk kaza, Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı Kezban Durağı mevkiinde meydana geldi. Bilal Kandakoğlu (38) idaresindeki 78 AAP 974 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilmeyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İkinci kaza Soğuksu Mahallesi Yenice Caddesi'nde meydana geldi. Zekeriya O. (30) idaresindeki 34 EGH 613 plakalı otomobil, Erdinç Kemal G. (26) yönetimindeki 78 SR 052 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Zekeriya O. isimli sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"20 dakika içerisinde aynı yerde iki kaza"

Üçüncü kaza Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü köyü yakınlarında meydana geldi. Sinan G.'nin (56) kullandığı 78 AR 733 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje savruldu. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 20 dakika sonra aynı mevkide ikinci kaza meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Yasin A. (15) idaresindeki 78 AAV 921 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken Osman Ünsal H. (74) idaresindeki 06 RSD 73 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Gülizar T. (58), Fatma Hayrunnisa H. (61), Emirhan H. (9) ve Batuhan H. (5) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Osman Ünsal H. AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada ise Cemil K. (48) yönetimindeki 34 DK 0894 plakalı otomobil, lastiğin patlaması sonucu yol kenarındaki bariyere çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Son dakika haberi: Karabük'te 5 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haberi: Karabük'te 5 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haberi: Karabük'te 5 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haberi: Karabük'te 5 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haberi: Karabük'te 5 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haberi: Karabük'te 5 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haberi: Karabük'te 5 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haberi: Karabük'te 5 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haberi: Karabük'te 5 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haberi: Karabük'te 5 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 9 yaralı
Son dakika haberi: Karabük'te 5 ayrı trafik kazası: 3'ü çocuk 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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