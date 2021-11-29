Karabük'te kuvvetli fırtına ve yağmur etkili oluyor - Haberler
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Karabük'te kuvvetli fırtına ve yağmur etkili oluyor

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te kuvvetli fırtına ve yağmur etkili oluyor

Karabük'te akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına ve yağış etkili oluyor.

KARABÜK (AA) - Karabük'te akşam saatlerinde başlayan kuvvetli fırtına ve yağış etkili oluyor.

Kayabaşı Mahallesi Lala Mustafa Paşa Caddesi'ndeki yaklaşık 10 metrelik ağaç, kuvvetli fırtına nedeniyle devrilirken, koparak yere düşen elektrik kabloları tehlike oluşturdu.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddeye giriş ve çıkışları kapattı.

İtfaiye ekipleri, fırtına nedeniyle çevreye savrulan ağaç parçalarını iş makinesi yardımı ile kaldırdı.

Ağacın kaldırılması ile cadde trafiğe yeniden açıldı.

Karabük Valiliği, kuvvetli fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.

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AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri

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