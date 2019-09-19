19.09.2019 22:03

Karabük'te kardeşlere ait 2 katlı ev yandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, çıkan yangında 2 kardeşe ait 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Örencik köyü Cemaller Mahallesi'nde Osman ve Hasan Bozkurt kardeşlere ait alt katı ahır olarak kullanılan evde yangın çıktı. Emine Bozkurt, yemek pişirmek için oda içerisinde bulunan ocaktaki odunları ateşleyerek bahçede çalışan eşi Osman Bozkurt'un yanına gitti. Bir süre sonra çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülürken, 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Hasan Bozkurt'un İstanbul'da olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA