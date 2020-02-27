Karabük'te karbonmonoksitten etkilenen baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı

27.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:56

Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba ve oğlu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi Kafkas Caddesi'nde yaşayan Cemal Y. (54) ve oğlu Vedat Y. (21), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba ve oğlunu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA