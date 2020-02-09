Karabük'te ev yangını
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin ikinci katı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin ikinci katı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Toprakcuma köyünde Ahmet Gümüş'e ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.