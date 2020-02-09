Karabük'te ev yangını
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Karabük'te ev yangını

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin ikinci katı yanarak kullanılamaz hale geldi.

09.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:36
Karabük'te ev yangını

'ün ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evin ikinci katı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Toprakcuma köyünde 'e ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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