'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Karabük'te uzaktan eğitime geçildi
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'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Karabük'te uzaktan eğitime geçildi

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
'Çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Karabük'te uzaktan eğitime geçildi

Sağlık Bakanlığı'nın dün paylaştığı güncel koronavirüs haritasında, çok yüksek riskli iller arasında yer alan Karabük'ün ana sınıfı, ilkokul, 8. ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiği bildirildi. Öte yandan kırmızı kategoride yer alan Sakarya ve Edirne'de de koronavirüs vakaları görülen 4 okul uzaktan eğitime geçti.

Sağlık Bakanlığı'nın dün kamuoyu ile paylaştığı güncel koronavirüs risk haritasında, 58 il çok yüksek riskli (kırmızı), 12 il yüksek riskli (turuncu), 10 il orta riskli (sarı), 1 il ise düşük riskli (mavi) kategoride yer aldı. Öte yandan günlük koronavirüs vaka tablosunda ise Türkiye'de en son 3 Aralık'ta kaydedilen 32 bin sınırı da dün aşılmıştı.

'YERİNDE KARAR' UYGULAMASI

Vaka sayılarında kritik eşik aşılmaya çalışılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıklamış, Erdoğan'ın ardından bir açıklama da Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelmişti. MEB, eğitimde "yerinde karar" uygulaması kapsamında yüz yüze ya da uzaktan eğitimle ilgili kararların valilikler tarafından alınacağı kaydetmişti.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Karabük'te uzaktan eğitime geçildi

KARABÜK

Art arda gelen açıklamaların ardından yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il ise Çorum oldu. Çorum'un ardından korona ile mücadelede kırmızı kategoride yer alan Karabük'te de ana sınıfı, ilkokul, 8. ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12.sınıflarda eğitim yüz yüze ve seyreltilmiş olarak devam edileceği belirtildi. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim uygulamasına, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmiştir. 8. ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları, hafta içi ve hafta sonu da dahil devam edecek. Lise hazırlık, 9, 10. ve 11. sınıflarımızda uzaktan eğitime geçiş yapılacaktır."

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Karabük'te uzaktan eğitime geçildi

EDİRNE

Vaka sayısı 100 binde 219.49 ile çok yüksek riskli kategoride bulunan Edirne'de koronavirüs görülen kent merkezindeki Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu, Şükrüpaşa İlkokulu ve Kurtuluş İlkokulu'nda eğitime ara verildi.

SAKARYA

Sakarya'da ise 6 öğretmenin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının üzerine 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10 gün süre ile karantina altına alındı. Uzaktan eğitim modeline geçen okulda, temaslı kişiler de tespit edilerek evlerinde karantina altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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