Karabük'te Çöplük Sorunu

Karabük'te, merkeze bağlı Aşağı Kızılcaören köyünde bulunan şehir çöplüğü sorununa ilişkin toplantı düzenlendi.



Toplantı, Kararbük Valisi Kemal Çeber'in makamında, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer ve diğer yetkililerin katılımıyla yapıldı.



Gazetecilere açıklamada bulunan Milletvekili Şahin, Karabük'te gerek merkezi hükumetin çalışmaları ve gerekse yerel yönetimlerin ortaya koymuş olduğu performansın geçmişle kıyaslandığında Karabük'ü ileri noktaya taşıdığını söyledi.



Kentte daha yapılacak işlerinin olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:



"Bunların başında çöp imha istasyonunu geliyor. Bir türlü Karabük'e kazandıramadık. Bunun bir çok nedenleri var, müteahhidin yargıya gitmesi gibi. Karabük'ün çöp sorununu çözmek artık hiçbir mazeret kabul etmeyecek noktaya gelmiştir. Karabük Belediye Başkanımız bu konu üzerinde hassasiyetle duruyor. Kendisinin bazı projeleri var. Bir an önce Karabük'e ve ilçelerinde çöpünü değerlendireceğimiz elektrik üretmeyi hedeflediğimiz çöp depolama istasyonunun kurulması için hızlıca revize edip planlayıp yerini tespit etmemiz lazım. Merkezi hükumet ve yerel yönetim işbirliğinde bu işin partisi filan olmaz. Karabük'ün buna ihtiyacı var ve bu ihtiyacı karşılamak için belediye başkanlığının imkanları nedir, eksikleri neler olup merkezi hükumet olarak takviye ederek bu sorunu çözmek zorundayız."