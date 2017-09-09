Karabük'te Adli Yıl Açılışı Yapıldı

2017-2018 Adli yılı açılışı sebebiyle Karabük Barosu tarafından program düzenlendi.



Karabük Barosu Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Vali Kemal Çeber, Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Toptaş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Beytullah Özer, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Barosu Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan, Zonguldak Barosu Başkanı İbrahim Kerem Ertem, Bartın Barosu Başkanı Ferhat Parlatır, Yargı üyeleri ve Baro Avukatları katıldı.



Vali Kemal Çeber, Anayasanın devletin üç kurucu unsurunun; yasama, yürütme ve yargı şeklinde tanımlanmış olduğunu ifade ederek,"Yargı erki yasama ve yargı kuvvetlerinden bağımsız bir organ olarak tarif edilmiş ve yargı mensubu hakim ve savcılara mesleklerini icra ederken anayasal güvenceler sağlanmış, yargı mesleğinin diğer kurucu unsuru ve kutsal savunma hakkının temsilcisi avukatların meslek örgütleri de yine anayasal statüde ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları şeklinde tanımlanarak özerk ve güvenceli bir yapı içerisinde konumlandırılmıştır. Bu çerçevede yargı teşkilatımız son 15 yıllık süreçte devletimiz ve hükümetlerimiz tarafından anayasal statüsüne yakışır biçimde desteklenmekte ve gerek fiziki mekan gerekse teknolojik altyapı, teçhizat ve personel yeterliliği açsından altın çağını yaşamaktadır. Adliyelerimiz hükümet binalarının rutubetli ve karanlık zemin katlarından, müstakil, prestij binalarına taşınmış, daktilo ve karbon kağıtlarıyla yürütülen yargılama faaliyeti bugün ulaşılan teknolojik yenilikler sayesinde neredeyse bilgisayar başında duruşma yapılabilecek hale gelmiştir. Büyük şehirlerimiz dışında da Anadolu'muzun tüm adliyelerinde gerek nitelikli personel istihdamı gerekse malzeme ve teknik altyapı yatırımlarıyla bir yandan halkımıza nitelikli hukuk hizmeti verilmeye çalışılmakta, diğer yandan yargı mensuplarımızın da hak ettikleri sağlıklı ve konforlu koşullarda çalışmaları sağlanmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temsilcileri hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanlarının yeni adli yıllarının hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum." dedi.



Protokol konuşmalarının ardından program Adli Yıl açılış kokteyli ile devam etti. - KARABÜK