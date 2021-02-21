Karabük'te 97 köy yolu ulaşıma açıldı
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Karabük'te 97 köy yolu ulaşıma açıldı

21.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:37
Karabük'te 97 köy yolu ulaşıma açıldı

KARABÜK'te kar yağışı nedeniyle kapanan 97 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

KARABÜK'te kar yağışı nedeniyle kapanan 97 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı. 

Kentte hafta içi kar yağışı etkili olurken 166 köy yolu ulaşıma kapandı. Yapılan çalışmalar sonucu dün kapalı köy sayısı 97'ye indi. Dün, İl Özel İdaresi'nin yaptığı çalışmalar sonucu tüm köy yolları ulaşıma açıldı. İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük genelinde 277 köy ve 593 mahallede hizmet verdiklerini belirterek, "Kimseyi mağdur etmeden çalışmalarımızı dün akşam itibari ile bitirdik. Şu an ekiplerimiz genişletme çalışmalarına devam ediyor. İl genelinde karla mücadele de toplamda 75 personelimizle çalıştık. Toplamda 30 iş makinesiyle de vatandaşlarımıza hizmet verdik" dedi.  


Karabük'te 97 köy yolu ulaşıma açıldı
Karabük'te 97 köy yolu ulaşıma açıldı
Karabük'te 97 köy yolu ulaşıma açıldı
Karabük'te 97 köy yolu ulaşıma açıldı
Karabük'te 97 köy yolu ulaşıma açıldı
Karabük'te 97 köy yolu ulaşıma açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

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