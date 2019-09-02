Karabük-şeridine giren sürücüyü korna çalarak uyandırıp kazadan kurtuldu

02.09.2019 18:01

Şeridine giren sürücüyü korna çalarak uyandırıp kazadan kurtuldu

Karabük'te yaşayan fotoğraf sanatçısı Cemil Belder(34), uyuduğu için şeridine giren sürücüyü korna çalarak uyandırıp kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Olay, aracın güvenlik kamerasına yansıdı. 30 Ağustos'ta otomobiliyle Zonguldak'a giden Cemil Belder, Filyos mevkiinde virajı döndükten sonra şeridine girip kendisine doğru ilerleyen otomobili görünce kornaya basarak, uyuyan sürücüyü uyandırdı. Sürücü, ani bir manevra yaparak ani fren yaparak duran Cemil Belder'in otomobiliyle çarpışmaktan son anda kurtuldu. Sürücü daha sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşananlar ise Cemil Belder'in otomobilindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Cemil Belder, şöyle dediAniden karşı karşıya geldik ve uzunca bir süre kornaya basılı tutmam sayesinde son anda uyanarak aracını yoldan çekebildi. Bu kaza kaçınılmaz şeklinde hissettim açıkçası. Kazanın gerçekleşeceğini düşündüm son ana kadar. Çünkü o mesafeden şahsın kurtarma şansını düşünmedim. Büyük bir kaza atlattık. İnsan ister istemez korkuyor. Sürekli aklıma geliyor ve düşünüyorum. 90 kilometre hız çok bir hız sayılmaz ama ben ve karşımdaki 90 kilometre ile bölünmüş olmayan bir yolda giderken karşı taraf uyuyacak olsa sonuçları ne şekilde olur İnsan düşünmeden edemiyor. Trafiğe çıktıktan sonra pamuk ipliğine bağlı bir hayatta yaşadığımızı düşünüyorum. Trafik kurallarına uyacağız ki başkalarının yaptıkları hataları kendimiz absorbe edelim. Göz göze geldiğimiz söylenemez, kişi uyuyor. Kendisinin gözleri kapalıydı. İnsan gerçekten tedirgin oluyor. Olaydan sonra aracıyla bölgeden hızla kaçtı. Ani fren yapmam dolayısıyla arkamdan gelen aracın bana çarpmadığı için mutluyum. E-DEVLET, BİMER, CİMER gibi bilgilendirme makamları var. Bu makamlara gerekli videoyu, yazışmalarla durumu ilettim. İlerleyen süreçte ne gibi yaptırımlar olacak bende merakla bekliyorum.

Kaynak: DHA